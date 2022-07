Paraná Supermercados completa 40 anos e oferece “presente” de 650 mil em prêmios sorteados aos clientes

O Paraná Supermercados está de aniversário. Nesta sexta-feira, 22 de julho, a empresa completa 40 anos de atividades em Campo Mourão. E para celebrar a data, vai sortear R$ 650 mil em prêmios aos clientes, o que configura-se na maior campanha da história da rede.

Quem faz suas compras nas lojas do Paraná Supermercados, presente em seis cidades, já está concorrendo ao sorteio de seis Fiats Mobi zero km (avaliados em R$ 62 mil cada um), além de uma BMW X1 Drive no valor de R$ 280 mil.

Cada veículo Mobi será sorteado para uma das cidades onde há loja da rede: Campo Mourão, Cianorte, Goioerê, Pitanga, Ivaiporã e Assis Chateaubriand. Já o sorteio da BMW, vai contar com a participação dos cupons das seis cidades, que serão juntados para o sorteio, marcado para o dia 23 de abril de 2023, no Paraná Família.

EM EXPANSÃO

Atualmente, a empresa gera 1.410 empregos diretos. Os números são impressionantes: em 2021 atendeu mais de 4 milhões e 300 mil clientes.

No ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) a empresa mourãoense ocupa a 6° posição estadual; 21º na região Sul e 96° nacional.

Em entrevista ao Tasabendo.com, a empresária Leila Tonello da Luz disse que o Paraná Supermercados é fruto de quatro décadas de muito esforço, trabalho e dedicação.

“São 40 anos de muito esforço, dedicação focando sempre em colocar o cliente em primeiro lugar. Muita fé, coragem, vontade de crescer, fazer sempre o melhor. Começamos em um armazém de 2 caixas. Já em 2021 atendemos mais de 4 milhões e 300 mil clientes”, comemora Leila.