Paraná Atacadista inaugurado em CM 

A rede Paraná Supermercados inaugurou na manhã desta quarta-feira, a primeira unidade atacadista, em Campo Mourão. O empreendimento possui 6.800 metros quadrados e está localizado às margens da avenida John Kennedy, no Lar Paraná, na antiga algodoeira da Coamo.

O investimento foi de R$ 20 milhões, e proporcionou a abertura de mais de 100 empregos. A inauguração aconteceu às 8h desta quarta-feira, com a presença de autoridades convidadas pelos proprietários do Paraná Supermercados, Leila Maria Tonello da Luz, Álvaro e Rodrigo Machado da Luz.

Dentre as autoridades, o prefeito em exercício, Beto Voidelo, o presidente do Conselho Administrativo da Coamo, José Aroldo Gallassini, o presidente da Acicam, Ben Hur Berbet, padre Wesley Almeida, o ancião da igreja evangélica Congregação Cristão no Brasil, João Martins, os quais conduziram o momento de oração, além de representantes de entidades. Após o cerimonial, o novo empreendimento foi aberto ao público.

Já a partir desta quinta-feira, a unidade atacadista passa a atender a partir das 07h30. Ao abrir os discursos, Álvaro agradeceu a todos os presentes e falou sobre o novo conceito de compras para Campo Mourão e região.

“O Paraná Supermercados tem o prazer de apresentar esse novo conceito de fazer compras. Somos uma empresa inovadora, que sempre procurou trazer novidade para nossa cidade, seja a nível estadual., nacional e mundial. O ramo atacadista era o que faltava para Campo Mourão. Vamos proporcionar preços diferenciados para nossos clientes, a dona de casa, pessoas transformadoras, donos de mercearias e pessoas que produzem produtos artesanais, sem mais precisar buscar fora de Campo Mourão. A nossa proposta sempre foi gerar emprego e renda em nossa cidade”, disse Álvaro.

O prefeito em exercício, Beto Voidelo falou sobre a importância do novo empreendimento para Campo Mourão, destacando o investimento da família Tonelo na cidade. “Essa família é um exemplo para nós, de empreendedorismo. Uma família guerreira, que sempre acreditou em Campo Mourão”, disse Voidelo.

O Paraná Supermercados está entre as 300 maiores varejistas do país, segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), sendo a 8ª rede no Estado do Paraná e a 26ª no Sul do Brasil.

Além de Campo Mourão a rede Paraná Supermercados está presente também em Goioerê, Cianorte, Pitanga e Ivaiporã, totalizando oito lojas. Também discursaram, falando sobre a importância do empreendimento para Campo Mourão, José Aroldo Gallassini, Rodrigo e Leila.