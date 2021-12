Papai Noel da Acicam inicia visita aos bairros de Campo Mourão

Entre as muitas novidades que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) preparou para o Natal deste ano está a presença do Papai Noel da entidade em bairros da cidade.

Também foi instalada a Vila Acicam na praça São José. As atrações fazem parte da campanha promocional “Campo Mourão Cidade Natal 2021”.

Nesta segunda-feira, dia 13, o Papai Noel da entidade empresarial esteve presente na praça do Japão, no jardim Tropical (Asa Leste de Campo Mourão), onde foi recebido pelos moradores dos bairros circunvizinhos.

As crianças receberam balas, tiraram fotos com o Papai Noel e se divertiram muito. A programação continua na noite desta terça-feira, na praça Alvorada, no jardim Lar Paraná (Asa Oeste da cidade).

A Vila Acicam foi aberta no dia 16 de novembro, com o funcionamento de segunda a sexta-feira, das 16 às 22 horas. Nos sábados e domingos funciona das 13 às 18 horas.

No local, os consumidores contemplados com sorvetes, algodão doce e outras guloseimas nas raspadinhas distribuídas pelas lojas participantes da campanha receberão os brindes da promoção. Papai Noel estará na Vila Acicam no dia 10 de dezembro, das 18 às 22 horas.

O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet disse que a entidade descentralizou a programação natalina para evitar aglomeração e fazer com que o Papai Noel chegue a todos os bairros. “A Acicam descentralizou o natal, com todos os cuidados sanitários contra a covid-19 para que todas as crianças tenham esse contato com o Papai Noel, recebendo balas e tirando fotos. É uma forma de manter o espírito natalino em Campo Mourão”, disse Bem-Hur.