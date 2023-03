Palestra no Senac para pessoas com síndrome de down e familiares

No próximo dia 31 de março, a Associação Amo Down de Campo Mourão promove uma palestra com o tema “Nunca deixe de Sonhar”, direcionada para pessoas com a síndrome e também seus familiares.

O palestrante será Vinicius Streda. Também faz parte do público-alvo, profissionais das áreas de saúde, educação, ação social, estudantes e pessoas interessadas na área.

A palestra será realizada às 19h30, no auditório do Senac de Campo Mourão, com entrada franca. Reserve seu ingresso gratuitamente: https://forms.gle/QVeGr3w9ecaHKHbL8