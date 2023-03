Palestra da Cmeg no dia 28

“Ouse Brilhar Como Empreendedora” é o tema da palestra que a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) promove no próximo dia 28, a partir das 19h30min, no auditório do Senac local. O tema será abordado por Dani Mendes, mentora de Negócios e Comunicação, que durante quase 17 anos trabalhou como jornalista na RPC (afiliada da Rede Globo).

As vagas são limitadas e os interessados em participar do evento na próxima semana devem entrar em contato com a unidade do Senac ou com integrantes da Cmeg/Campo Mourão). Na realização da promoção, a entidade empresarial feminina mourão conta com a parceria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac, juntamente com a Cmeg Paraná.

Dani Mendes é CEO da empresa Ouse Brilhar, além de escritora. “Hoje meu propósito é transformar mulheres em empreendedoras brilhantes através do meu projeto Ouse Brilhar. Eu ajudo aquelas que querem viver do empreendedorismo e estão em busca de transformar talentos e carreira em negócio. E para aquelas que já empreendem eu foco na comunicação do negócio”, explica. Ela ressalta: “Acredito que empreender é antes de tudo comunicar o seu negócio”.

A palestrante desenvolveu um método exclusivo, baseado na própria história, experiência profissional e expertises na área de Empreendedorismo e Comunicação. Mostrar como é possível conquistar autoconfiança, clareza, foco, ter a liberdade de escolher o trabalho que deseja e como alcançar uma vida profissional em equilíbrio com a vida pessoal é o objetivo principal.

Além dos atendimentos de mentoria e consultoria individuais e em grupos, Dani Mendes realiza palestras, workshops e treinamentos na área de gestão de pessoas, comunicação, gestão do tempo, posicionamento profissional e empreendedorismo.

Na RPC de Maringá começou na produção, passou pela editoria executiva, coordenação de reportagem e por inúmeras vezes assumiu a chefia de redação. Além do trabalho jornalístico, atuava como leader coach, desenvolvendo as equipes.