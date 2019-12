Pai que fez parto da filha ontem pede doações

Depois de trazer ao mundo a própria filha, em um parto realizado em casa, o pintor Guilherme Carvalho, 26 anos, solicita ajuda da comunidade com doações de alimentos, fraldas, ou roupas para a pequena Ana Clara.

O casal tem outro filho de onze meses, e Carvalho acabou sofrendo um acidente trabalho recentemente que o afastou da atividade. Além disso, sua esposa, Silvia Cartone, 30 anos, está desempregada.

Quem puder contribuir com a família, pode enviar as doações para o endereço do casal, na rua Germano Scheidt (Jardim Paulista), n°64, ou fazer a entrega na Ótica Lorenzo, que fica localizada na avenida Manoel Mendes de Camargo, número 650, esquina com a rua São Josafat, próximo ao Centro Médico.