Padre fica gravemente ferido em acidente

O padre César Augusto, ficou gravemente ferido ao bater o carro que dirigia, um Toyota Yaris, nas traseira de um caminhão, na cidade de Cianorte. O acidente ocorreu na noite de ontem (25) e o caminhão estava estacionado na avenida Santos Dumont.

O pároco atua no distrito de São Lourenço, e o veículo pertence a Mitra Diocesana. Segundo as informações, o caminhão estava estacionado em local proibido.

Com o impacto, o carro do padre foi parar embaixo do caminhão, ficando com, o teto totalmente destruído. O religioso ficou preso entre as ferragens e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Cianorte.

As informações da Diocese de Umuarama, é que o padre está em estado grave, com fratura na perna direita, nariz e coluna, além de dilaceração no braço direito, porém, estável e consciente.

Após passar por uma cirurgia, foi transferido para um hospital em Umuarama.