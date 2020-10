OSB/C. Mourão divulga propostas de candidatos a vereador em ebook

Os eleitores mourãoenses podem conhecer as principais propostas de 36 dos 190 candidatos a vereador na eleição de 15 de novembro próximo através de ebook que o Observatório Social do Brasil (OSB)/Campo Mourão publicou hoje em seu site (www.oscampomourao.com.br).

O material apresenta incialmente uma cartilha de voto consciente ao leitor, contendo checklist de escolha de candidato, detalha o calendário eleitoral, informa sobre o preenchimento do voto na urna eletrônica “Como ajudo a minha cidade a eleger bons candidatos” e “Vote certo hoje para não reclamar amanhã” são outros temas de abordagens do Ebook do OSB/Campo Mourão. Destaca-se também as três chapas que concorrem a chefia do Poder Executivo do Município para a gestão 2021-2024, que assinaram o termo de compromisso junto ao OSB em projeto conjunto com o Codecam.

Além dos candidatos a vereadores que firmaram o termo com 30 compromissos preparado pela entidade e encaminharam cinco principais propostas. Após apresentar as cinco principais propostas dos 36 candidatos a vereador, o material orienta o eleitor sobre o dia da eleição.

“A ideia surgiu através da importância de levar aos munícipes, ferramentas possíveis para que estes possam exercer de fato seu direito à cidadania através do voto consciente. Esse material ainda irá nos acompanhar diariamente no monitoramento da próxima gestão”, explica a presidente do OSB/Campo Mourão, advogada Carolina Sequinel.

OSB/CAMPO MOURÃO

O Observatório Social do Brasil (OSB)/Campo Mourão foi o segundo instalado no país. A unidade tem como apoiadores a Associação Comercial e Industrial (Acicam), Centro Universitário Integrado, Unicesumar, Sicoob, Fiep, Cristófoli Biossegurança, Supermercado Carreira, General Chemical, Monalisa Imobiliária, Nacional Material Elétricos, Maria Macia, Fiorella Panificadora, Loja Maçônica Oliveira Zanini n. 45, Loja Maçônica Luz do Oriente n. 11,Loja Maçônica Templários da Fraternidade, Bisi Contabilidade, Madeireira Tamburi e Campoplastic.