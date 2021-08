Os Impactos no Agronegócio da Regulação da Inteligência Artificial foi tema de debate em Campo Mourão

O tema inteligência artificial aplicada ao agronegócio foi objeto de discussão em painel do Legal Summit Agro 2021, evento co-organizado pelo CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, por meio da Câmara do Agronegócio, pela Agroi9 Incubadora e sob a direção técnica da Advog Consultoria.

O evento ocorreu ontem, 30/08, e contou com a presença da deputada Luisa Canziani, relatora projeto de lei que pretende regulamentar a matéria no Brasil. Além da deputada, sob a mediação da advogada Dâmares Ferreira, os professores Diego Bertolini, Juliano Foleis e Rodrigo Hubner, da UTFPR, também participaram do debate, apontando pontos de preocupação a respeito do regime de responsabilização dos desenvolvedores e operadores dos modelos de IA, a governança regulatória, as possibilidades de vieses no agronegócio, bem como os mecanismos de calibragem que poderão ser criados para equilibrar as relações concorrenciais entre os grandes e pequenos produtores rurais, num cenário intensivo de utilização de inteligência artificial no agronegócio.

Em breve a deputada apresentará o seu relatório e o projeto de lei irá para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Antes disso, a organização evento pretende enviar à deputada Luísa Canziani, algumas propostas de ajustes no texto do projeto de lei substitutivo.

O evento conta com o apoio da UTFPR, da UNESPAR, da UNICAMPO, do SEBRAE, do IDR – Instituto de Desenvolvimento Regional do Governo do Paraná, da Secretaria de Agricultura de Campo Mourão e do SRI – Sistema Regional de Inovação. E tem o patrocínio da ProSollus do Brasil, empresa mourãoense de agricultura de precisão.