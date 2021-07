Operação Frente Fria atenderá moradores de rua de Campo Mourão

O município de Campo Mourão, através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS- AD), vai realizar uma força tarefa nas ruas denominada Operação Frente Fria, de 28 a 30 de julho. O objetivo é a busca ativa de pessoas que estão em situação de rua. Também vão participar da ação os freis da Casa de Passagem São Bento José Labre.

“Com a previsão de que uma forte frente fria atingirá nossa região com queda muito brusca de temperaturas, as nossas equipes vão reforçar esse trabalho para oferecer abrigo a essas pessoas”, esclarece a secretária municipal de Ação Social, Márcia Calderan.

A quem estiver em condição de rua será ofertado abrigo na Casa de Passagem. “Caso haja a recusa, vamos oferecer alimentação (marmita), café quente e cobertas para evitar hipotermia”, acrescenta a secretária. O CREAS também alerta a população para não fazer doação de dinheiro, pois esta prática tem potencializado as pessoas a permanecerem em situação de rua.

Paralelo a isto o CREAS realizará o trabalho de Abordagem de Rua, para fazer o mapeamento de pessoas que se encontram nessa situação, realizando o encaminhamento para a Concessão de Benefício Eventual de Passagem, pedido de segunda via de documentação, encaminhamentos para tratamento de substância químicas ou de saúde de forma geral.

“Infelizmente não podemos obrigar as pessoas a sair dos locais em que estão, pois todos temos o direito de ir e vir, assegurado pela Constituição Federal”, lembra a secretária. Por isso, a Operação Frente Fria será de orientação e sensibilização para as pessoas aceitarem o acolhimento na Casa de Passagem ou retornarem para a família de origem.

Contatos para denúncias ou outras informações:

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00

Telefone: 3518-4408, 98406-2271 ou 99851-8855 – WhatsApp

Casa de Passagem São José de Labre

Das 19:00 as 22:00

Telefone: 3523-0510 ou 9 8439-8765