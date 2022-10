Operação Eleições em todo o Paraná mobiliza mais de 7 mil agentes de segurança

A ação conjunta das forças de Segurança Pública do Paraná durante o primeiro turno das eleições deste domingo (02), está sendo acompanhada, em tempo real, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. Toda a atividade é coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.

Em todo o Paraná, mais de 7 mil agentes da segurança pública estão mobilizados para garantir a segurança dos paranaenses. Além disso, viaturas, aeronaves e embarcações estarão de prontidão em caso de necessidade.

“Até o momento não temos intercorrências na Operação Eleições 2022. Estamos atuando com todas as forças integradas até a presente data”, afirmou o coordenador de planejamento do CICCR Paraná, André Luiz Brandão.

Até o momento, a Operação Eleições 2022 registrou em todo o Paraná:

01 – casos de compra de votos

09 – ocorrências de boca de urna

0 – violação de sigilo do voto

28 – propaganda irregular

0 – ocorrências de transporte ilegal de eleitores

A Operação Eleições 2022 tem como objetivo garantir a segurança dos brasileiros durante o período de votação.

Além dos representantes institucionais das 27 unidades federativas, também participam: representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das Polícias Civis e Militares, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos Corpos de Bombeiros Militares, do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), das Secretarias de Segurança Pública e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).