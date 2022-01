Ônibus com 55 passageiros pega fogo na rodovia BR-376

Um ônibus de turismo que fazia o trajeto de Belém, no Pará, para Florianópolis, em Santa Catarina, com 55 ocupantes pegou fogo, na madrugada deste domingo (9). A ocorrência foi registrada na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o foco de incêndio foi identificado no compartimento do motor, e rapidamente se espalhou por todo o coletivo, que foi totalmente incendiado.

O motorista percebeu logo no início o incêndio e estacionou no acostamento da rodovia. Os passageiros saíram do veículo e ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram dois caminhões no combate às chamas.

