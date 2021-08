Onça atropelada no Paraná passa por tratamento com células-tronco

Mari é um filhote de onça-parda que foi atropelada em uma rodovia do Paraná. Depois de resgatada e submetida ao tratamento usual para esses casos, a evolução da oncinha estacionou, deixando o animal com muitas sequelas neurológicas.

E justamente para tentar reverter esse quadro, o hospital veterinário do Centro Universitário Filadélfia (UniFil), no Paraná, iniciou um tratamento inovador com células-tronco. A médica veterinária responsável pelo procedimento, Mariana Consenza, explicou que o material genético veio de um laboratório de São Paulo e que a expectativa de sucesso é muito boa.

“A nossa expectativa é de que ela [Mari] evolua positivamente e que isso [o tratamento] faça com que ela tenha uma melhora de qualidade de vida. Que ela consiga, então, subir em árvores sozinha, que ela consiga caminhar tranquilamente”, disse Mariana.

Mariana Consenza conta que a rodovia onde a onça foi atropelada registra muitos acidentes com animais silvestres e que um tratamento como esse pode ajudar a minimizar as sequelas sofridas por esses bichos além, claro, de um trabalho de prevenção. A veterinária explicou que a ideia agora é levar esse tipo de procedimento para outros animais, melhorando a qualidade de vida deles.

“Passar a fornecer esse tratamento em situações que ocorram, que venham a chegar aqui no hospital da UniFil, quando exista sequelas neurológicas ou situações de lesões importantes de tendão, articulação

A onça-parda foi tratada no Centro de Atendimento à Fauna Silvestre da UniFil, em Londrina, em parceria com o Instituto Água e Terra.