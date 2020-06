Observatório Social: mais licitações em Campo Mourão

Nesta segunda-feira (15/6), o Observatório Social do Brasil (OSB) – Campo Mourão divulgou mais licitações que a prefeitura local estará realizando nos próximos dias para comprar produtos e contratar serviços.

Para o próximo dia 29, às 9 horas, está programado um pregão eletrônico para aquisição futura e parcelada de meios auxiliares de locomoção (bengalas, cadeira de rodas, etc.) para Secretaria da Saúde. Às 10 horas será realizada tomada de preços destinada à contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ em área projetada de 2.329 metros quadrados, com implantação de galerias pluviais, passeio e sinalização vertical/horizontal ao longo do trecho das ruas Lemos do Prado, Currupião e José de Oliveira.

Também será realizado pregão eletrônico no dia 30, às 9 horas, para a aquisição futura e parcelada de embalagens e bandejas plásticas a serem utilizadas no Horto Municipal para cultivo de flores e espécies arbóreas. Às 9 horas será realizado ainda pregão presencial para a aquisição futura e parcelada de material de limpeza para secretarias municipais.

JULHO

Dois pregões presenciais estão marcados para o dia 1º de julho: 9 horas – aquisição de materiais de expedientes (canetas, grampos, papéis sulfite, etc.) para as secretarias municipais (registro de preços); 10 horas – contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na especialidade de neuropediatria para atendimento dos alunos da rede municipal de ensino.

No dia 3 de julho, às 9 horas, acontece concorrência pública para a contratação de empresa visando a execução de pavimentação asfáltica em CBUQ em área projetada de 20.771 metros quadrados, incluindo os serviços preliminares, terraplanagem, base sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.ao longo do trecho da avenida João Batista Salvadori, entre as ruas Raimundo Machado e Engenheiro Mercer.