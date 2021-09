Observatório Social de Campo Mourão comemora 14 anos

Na esteira da descoberta de corrupção na administração municipal de Maringá, em 2004, lideranças e instituições da vizinha cidade idealizaram e fundaram o Observatório Social para monitorar a gestão municipal em 2006. Pouco tempo depois, foi a vez da comunidade de Campo Mourão, através de organizações da sociedade organizada, também se mobilizar para criar a entidade no Município.

Nesta segunda-feira (27/9), a unidade do Observatório Social do Brasil (OSB), sediada em Campo Mourão, completa 14 anos de fundação e funcionamento ininterrupto. A cidade foi a segunda a implantar a entidade, que atualmente conta com mais de 150 unidades, espalhadas por 16 estados brasileiros.

A exemplo de Maringá, o movimento para a criação do Observatório Social de Campo Mourão também surgiu na Associação Comercial e Industrial e rapidamente ganhou a adesão de clubes de serviços, entidades classistas e de outros segmentos da comunidade.

Nestor Ocimar Bisi foi o primeiro presidente e atualmente a representação local do OSB é presidida pela contadora Mariza Pante Ferreira.

A unidade local do Observatório Social do Brasil tornou-se mais conhecida dos mourãoenses pelo monitoramento de todas as licitações realizadas pela prefeitura, órgãos da administração pública indireta e da Câmara de Vereadores. Desde a análise dos editais de licitações e acompanhamento do processo de definição das propostas vencedoras, com o acompanhamento – por amostragem – de entregas de produtos e serviços contratados. A entidade contribui ainda na divulgação das licitações com a finalidade de aumentar a concorrência e assim assegurar melhores preços para o Município.

Esse conjunto de ações tem contribuído para a geração de expressiva economia ao Município. Desde que o Observatório Social passou a atuar nas licitações, a economia gerada nas licitações realizadas pelo governo municipal (somatória da diferença entre o valor máximo estipulado em cada edital de licitação e o valor efetivamente contratado) cresceu vertiginosamente.

Mas o OSB/Campo Mourão tem uma atuação bem mais ampla. Por exemplo: monitora as dispensas de licitação, acompanha nomeações para cargos de confiança, a atuação dos vereadores, os gastos com diárias no poder público municipal e os repasses de dinheiro público a entidades. Quando possíveis indícios de irregularidades são detectados, a entidade solicita providências ao governo municipal. A entidade recorre ao Ministério Público quando providências não são adotadas.

Sua atuação não para aí. Em eleições tem desenvolvido ações voltadas à conscientização da população sobre a importância do voto e de escolher bem os candidatos. Também tem atuado junto com outras entidades locais no desenvolvimento de ações voltadas ao desenvolvimento do Município e participando de movimentos de combate a corrupção, por exemplo. Participa do Feirão do Imposto (através de parceria com o Conselho do Jovem Empresário – Conjove Acicam), desenvolve outras ações de educação tributária e, dentro do projeto Obra Transparente, fiscaliza investimentos de recursos federais em obras na área da educação. Atualmente, mediante parceria com o Centro Universitário Integrado, desenvolveu ação onde acadêmicos da instituição elaboraram proposta de projeto preliminar para a construção de novo quartel para o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.

Representantes do OSB/Campo Mourão também fazem parte do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho de Segurança. No Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), a entidade está representada no Conselho Pleno (com titular e suplente) e na Câmara de Infraestrutura e Urbanismo. O Observatório Social do Brasil – Campo Mourão também faz parte da Agenda 21 local.

A ENTIDADE

O OSB é um espaço democrático e apartidário para o exercício da cidadania, reunindo o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil, com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Está é sua missão: “Despertar o espírito de Cidadania Fiscal na sociedade organizada, tornando-a proativa através do seu próprio Observatório Social, exercendo a vigilância social na sua comunidade, integrando o Sistema Observatório Social do Brasil”.

Valores que norteiam a entidade: Apartidarismo, Cidadania, Comprometimento com a justiça social, Atitude ética, técnica e proativa, Ação preventiva e Visão de longo prazo.

DIRETORIA

A nova diretoria executiva do OSB/Campo Mourão está assim constituída: Mariza Pante Ferreira (presidente); Gregório Kravchychin (vice-presidente para Assuntos Administrativos-Financeiros); Mércia dos Santos Ferreira (vice-presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças); Ademilson JoséFerreira (vice-presidente para Assuntos de Controle Social e Metodologia); Ater Carlos Cristófoli (vice-presidente para Assuntos de Comunicação e Indicadores).

O Conselho Fiscal é composto por Roberval Melo Ruscetto, Antônia Correa de Melo, Luiz Pepinelli (titulares), Miguel Theodorovicz, Léia Uhren e Nestor Ocimar Bisi (suplentes).

Pela presidência do OSB/Campo Mourão já passaram Nestor Ocimar Bisi, Ater Cristófoli (que foi o primeiro presidente da Rede Observatório Social do Brasil), Eloi Bonkoski, Nelson Botega e Roberval Ruscetto e Carolina Sequinel.

O Observatório Social é um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.

Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores, estudantes e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

PARCEIROS

Estas são as instituições parceiras do OSB/Campo Mourão: Associação Comercial e Industrial (Acicam), Super Fiorella, Fiep, Bisi – Contabilidade e Planejamento Tributário, Centro Universitário Integrado, Instituto Sicoob, Cristofoli Biosegurança, UniCesumar, Loja Maçônica Templários da Fraternidade nº 142, Loja Maçônica Oliveira Zanini nº 45 e Luz do Oriente, além do Supermercado Carreira.