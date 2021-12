Obra completa do pe. Pedro Poletto é reunida em livro

A Academia Mourãoense de Letras (AML) vai lançar em 2022 um livro reunindo às três obras do padre Pedro Poletto, escritas na década de 1970, quando atuou na diocese de Campo Mourão. Os livros “Mãe”, “Condensado sobre o amor” e “Rumo à Língua Avó” estarão reunidas num livro com 206 páginas e será distribuído para as bibliotecas escolares e públicas do município. Editado pela Nova História Editora e Gestão Cultural, as obras são raras, por serem publicadas com um número limitado de exemplares na primeira edição.

Pedro Poletto nasceu em 29 de março de 1912. Foi ordenado padre em 9 de julho de 1939. Morou na Itália e na Argentina, e posteriormente no Brasil. Foi o primeiro vigário de Iretama. Em 1968 veio para Campo Mourão para administrar a Capela Nossa Senhora do Pilar. Poletto morreu em 28 de julho de 1975, em Umuarama (PR), sepultado em Campo Mourão. É patrono da cadeira 13 da Academia Mourãoense de Letras, ocupada pela escritora Benedita Lima Cristófoli.