Novembro tem pregões eletrônicos em Campo Mourão

Seis licitações na modalidade de pregão eletrônico já foram marcados para o mês de novembro pela prefeitura de Campo Mourão. Os avisos foram publicados no Órgão Oficial Eletrônico do Município e divulgados pelo Observatório Social do Brasil (OSB)/Campo Mourão.

No dia 4 de novembro serão realizados quatro pregões eletrônicos: 9 horas – aquisição futura e parcelada de material para confecção de crachás de identificação para os servidores municipais (registro de preços) e a aquisição de embalagens para utilização das unidades de ensino da secretaria da educação; 10 horas – aquisição futura e parcelada de equipamentos para atender as necessidades da secretaria da saúde (registro de preços) e a aquisição de equipamentos e mobiliários (meses, totem, cadeiras, etc.) para auditoria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Para o dia 5 estão agendados mais dois pregões eletrônicos: 9 horas – aquisição de aparelho de Raio X fixo e sistema de digitalização de imagens de Raio X (CR) para digitalização de imagens em geral/Secretaria da Saúde; 10 horas – aquisição de suplementos alimentares para terapia nutricional especial de pacientes atendidos pela Secretaria da Saúde.

Mais dois pregões eletrônicos estão programados para o dia 9 de novembro: 9 horas – aquisição de órtese e prótese para os pacientes atendidos pelo Centro de Reabilitação Física (Restaurar) da Secretaria da Saúde; 10 horas – aquisição de um veículo tipo furgão de teto alto modificado como ambulância/USA para o SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)/Noroeste do Paraná e demais equipamentos médicos hospitalares.

Vários dos pregões incluem itens e cotas destinados exclusivamente às micro e pequenas empresas do Município. Nas licitações serão aplicados recursos livres do Município, verbas captadas junto ao Governo do Estado e também de emendas impositivas.

Chamadas Públicas

Nas últimas edições do Órgão Oficial Eletrônico do Município foram publicados dois avisos de licitação na modalidade de Chamada Pública. Entre 22 de outubro e 23 de novembro acontece Chamada Pública objetivando firmar parceria – por meio de termo de fomento com a organização da sociedade civil – para a execução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil relacionado à área de interesse de atendimento às crianças e adolescentes com os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social/ Secretaria da Ação Social.

No mesmo período acontece Chamada Pública objetivando o credenciamento de empresas interessadas em participar de procedimento de alienação de bens imóveis, visando à regularização das cessões, permissões e concessões outorgadas através do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Pró-campo), buscando à implementação atacadista, industrialização e prestação de serviços, mediante apresentação de projetos de empreendimentos ou ampliação de empreendimento/Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Codusa

A Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento (Codusa) marcou pregão presencial para o dia 3 de novembro, às 9 horas, destinado à locação de usina móvel para micropavimentação asfáltica a frio para utilização nos contratos firmados com o Município de Campo Mourão.