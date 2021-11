Nove pessoas seguem desaparecidas após desabamento em caverna

Atualização do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo informa que nove pessoas ainda estão desaparecidas após o desabamento, na madrugada de hoje (31), de uma gruta onde ocorria treinamento de bombeiros civis no município de Altinópolis, região de Ribeirão Preto.

Segundo a corporação, das 26 pessoas que participavam do curso, realizado pela empresa Real Life Treinamentos na caverna Itambé, 14 saíram ilesas, três ficaram feridas e foram retiradas com fraturas e hipotermia e nove estão desaparecidas.

O resgate está sendo feito por 20 bombeiros e seis viaturas, com auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da polícia. Equipes da capital paulista estão sendo enviadas ao local, inclusive unidades do canil do corpo de bombeiros.