Nova empresa de ônibus assume itinerários CM/Peabiru e CM/Piquivarí/Mamborê

A partir de hoje a operação das linhas metropolitanas Campo Mourão – Peabiru e Campo Mourão – Piquirivaí – Mamborê deixarão de ser atendidas pela empresa Expresso Maringá e passam a ser operadas pela transportadora Expresso Nossa Senhora de Fátima.

Os horários de ônibus permanecem os mesmos e o valor será alterado a partir de 12/12/2022 (ainda não informado ao Procon), pois a linha passa a ser rodoviária.

Sidnei Jardim, Diretor do Procon de Campo Mourão, esclarece que eventuais denúncias de irregularidades com a nova concessão, podem ser realizadas no Procon na Rua Brasil, 1555 ou pelo telefone 1512.