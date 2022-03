Nova empresa assume nesta terça o transporte coletivo urbano de CM

A empresa Melissa Turismo e Transportes, vencedora do processo licitatório para exploração do serviço de transporte urbano pelos próximos 10 anos em Campo Mourão, inicia suas atividades nesta terça-feira, dia 1º de março.

A empresa informa que inicialmente vai operar nas mesmas linhas até então atendidas pela Viação Mourãoense. “Não haverá interrupção no serviço do transporte público para transição das empresas”, afirma o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Luiz Antonio Sminka. Ele acrescenta que a responsabilidade pela manutenção do Terminal Urbano e abrigos de ônibus são da SEIMOB.

A empresa Melissa venceu a licitação com a tarifa no valor de R$ 4,81 e será este valor que será comercializado ao usuário. As vendas de vale-transporte serão feitas pela empresa Melissa nos próprios ônibus em operação e no terminal urbano a partir de 1º de março de 2022.

O secretário pede à comunidade que em caso de eventuais dificuldades a SEIMOB deve ser procurada. “Estamos trabalhando muito para que o processo de transição ocorra na mais perfeita ordem”, frisou.

.CM Tabelas Horárias (1)