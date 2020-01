Nova diretoria do CRC/PR tem mourãoense em vice-presidência

A recém empossada diretoria do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR) para a gestão 2020-2021 tem o mourãoense Alberto Barbosa (da Zenith – Consultoria e Contabilidade) como vice-presidente de Registro. Laudelino Jochem, de Apucarana, é o novo presidente do CRCPR.

A eleição e posse do novo Conselho Diretor da instituição aconteceu no início deste mês, em Curitiba. Também foram empossados os nove conselheiros eleitos em novembro do ano passado. Eles se juntaram aos remanescentes dos 2/3 eleitos em 2017 e formaram o colegiado que elegeu o novo presidente e o conselho diretor do CRCPR. A eleição foi conduzida pelo presidente da Comissão de Eleição do Conselho Diretor, o conselheiro Aguinaldo Mocelin.

O Conselho Diretor do CRCPR tem sete vice-presidências: Roberto Marques de Figueiredo – Curitiba (de Administração e Finanças); Denise Maria de Oliveira – Curitiba (de Relações Sociais); Alberto Barbosa – Campo Mourão (de Registro); Aguinaldo Mocelin – Ponta Grossa (de Desenvolvimento Profissional); Jefferson Paulo Martins – Toledo (de Fiscalização, Ética e Disciplina); Antonio Moacir Pozzobon –Curitiba (de Controle Interno) e Osvaldo dos Santos – Paranavaí (de Desenvolvimento Regional).

O novo presidente, Laudelino Jochem, além de ser graduado em Ciências Contábeis, é empresário contábil, palestrante, professor universitário, consultor e escritor. Laudelino estava atuando também como vice-presidente de Administração e Finanças do CRCPR.

“Além de atingirmos os objetivos já definidos, almejo buscar atender ao anseio da classe contábil pela qualificação profissional constante, trazendo para a realidade do conselho ferramentas e tecnologias que facilitem o desenvolvimento profissional dos contabilistas do Paraná”, explicou o novo presidente.

Jochem acrescenta: “Entendo também ser primordial aumentar a proximidade do CRCPR com o profissional contábil, com as autoridades constituídas em todos os níveis e com a sociedade em geral. O Conselho tem um papel pré-definido de atuação, porém a classe anseia mais, vê em sua entidade o condutor para os novos tempos e precisamos estar preparados para isto”.

O mourãoense Alberto Barbosa, agora vice-presidente de Registro do CRCPR, é graduado em Ciências Contábeis pela Fecilcam (atual Universidade Estadual do Paraná – campus Campo Mourão). Possui mestrado em Administração pela UTFPR e é professor assistente do Departamento de Ciências Contábeis da Unespar/Fecilcam Campo Mourão. Foi conselheiro do CRC PR e atua como consultor do Sebrae/PR.

O currículo de Alberto Barbosa aponta ainda que foi presidente do Instituto Mourãoense de Ensino, Pesquisa e Extensão – Imepe e do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região – SinConCam (2010/11). Ressalta ainda sua vasta experiência na área de Administração, com ênfase em Contabilidade Gerencial e Empresarial, atuando principalmente nos seguintes temas: Gestão empresarial, contabilidade, escrituração e tributos.

CONSELHEIROS

Os 27 conselheiros efetivos e seus respectivos suplentes são profissionais da contabilidade que dedicam seu tempo de forma voluntária, honorífica, sem remuneração à tarefa de realizar o monitorando as atividades administrativas da autarquia. Também atuam na fiscalização das contas, julgando processos éticos e disciplinares e como interlocutores da classe contábil com as diversas esferas da sociedade que se relacionam com a profissão, como entidades empresariais, órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nos âmbitos municipal, estadual e federal, entidades do Terceiro Setor, faculdades e universidades, sindicatos, entre outros, sempre em busca da valorização e enaltecimento do profissional e do empresário contábil.