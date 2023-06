Nova CCT é o tema principal de assembleia do Sindiempresarial

O Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial), que tem 24 municípios em sua base territorial, convocou assembleia extraordinária para o próximo dia 14 (quarta-feira). Entre os assuntos a serem discutidos e deliberados destacam-se questões relacionadas à negociação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2023-2024) do setor.

As negociações estão em andamento com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam) e a ordem do dia da assembleia inclui à definição das datas especiais e horários para a abertura das empresas, além de discussão quanto ao índice de reajuste salarial. Também consta a autorização para que o presidente do Sindiempresarial, Nelson José Bizoto, adote as medidas necessárias para solucionar eventuais problemas com a entidade laboral para dar cumprimento a CCT (inclusive podendo ajuizar ou contestar ação, de natureza coletiva ou individual).

Da pauta consta ainda a fixação da Contribuição Negocial Assistencial Patronal (para manutenção e custeio da entidade empresarial), definição de procedimentos para o recebimento da contribuição e outros assuntos.

A assembleia extraordinária vai acontecer no auditório da Acicam, com a primeira convocação marcada para às 18h30min. Já a segunda convocação, com qualquer número de participantes, será às 18h45min.

CONVOCAÇÃO

O edital da assembleia convoca não apenas os associados do Sindiempresarial, mas também toda a categoria empresarial de lojistas do comércio varejista em geral e demais segmentos. Por exemplo: comércio de tecidos, gêneros alimentícios, hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, atacarejos e açougues; material médico hospitalar científico, vestuário, calçados e acessórios, objetos de arte, louças e decorações, ferragens, ferramentas, tintas máquinas e equipamentos, materiais elétricos, produtos eletrônicos e eletrodomésticos, venda de veículos, estacionamento, conservação e limpeza de veículos, óticas, jóias e relógios, livros, material escolar e papelaria, comércio de frutas, verduras e plantas, vendedores ambulantes, feirantes, carvão vegetal e lenha, material fotográfico, entre outros.,

Também a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) participa da negociação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2023-2024).