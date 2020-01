Nova Cantu registra terceira morte por dengue

O ano novo começa com notícia triste em Nova Cantu, cidade infestada pela dengue em 2019. A idosa Nelda Vieira da Silva Fernandes, de 71 anos, morreu vítima da dengue, doença que no ano passado já havia tirado a vida de mais duas pessoas no município.

Ela estava internada em Maringá, onde morreu nesta manhã. A causa oficial da morte ainda vai depender de Laudo Médico do Estado, mas de acordo com informações, exames médicos realizados em Maringá, apontaram que Nelda estava com dengue.

Antes dela, já haviam morrido acometidos pela doença em Nova Cantu, No dia 17 de novembro, a primeira vítima foi Cristiane Machado, 31 anos. No início de dezembro, o servidor público Alberto Viczmiszin, 26, também foi vencido pela doença.