Nota oficial de falecimento

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP comunica, com tristeza, o falecimento de Euclides Molina, ocorrido no dia 7 de fevereiro. Grande construtor do cooperativismo, em 1991, o senhor Euclides foi sócio fundador da Credicoagru, da qual foi presidente e vice-presidente.

Com espírito agregador, idealizou a união estratégica das cooperativas Sicredi Ubiratã, Sicredi Goioerê e Sicredi Vale do Piquiri, passando a ser vice-presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP. Atualmente, atuava como conselheiro de administração da cooperativa.

Aos familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos de pesar. Senhor Euclides deixa um vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-lo. O velório será realizado na capela mortuária de Ubiratã (Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, 1725).