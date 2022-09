Noite Empresarial Acicam reuniu mais de 700 pessoas

Empreendedores locais e da região, autoridades, lideranças mourãoenses e dirigentes de entidades estaduais do setor produtivo participaram da 1ª Noite Empresarial Acicam, realizada na noite de sábado (3/9). O evento inédito, que marcou a posse festiva da diretoria da Acicam para a gestão 2022-2024, liderada pelo presidente Ben-Hur Berbet, lotou os salões do Mourão Garden.

Os organizadores estimam que o evento reuniu em torno de 700 pessoas e a programação foi aberta com um coquetel. Na sequência aconteceu a posse festiva da diretoria da entidade empresarial, com o cerimonial aberto com a composição da mesa principal e a execução do Hino Nacional. Um vídeo sobre a história da Acicam, que em 2023 completa 70 anos, foi exibido em seguida.

Na solenidade fizeram uso da palavra: Tauillo Tezelli (prefeito de Campo Mourão), José Aroldo Gallassini (presidente do Conselho de Administração da Coamo), Márcio Nunes e Douglas Fabrício (deputados estaduais), Rubens Bueno (deputado federal), Alcir Rodrigues (presidente da Acicam na gestão 2018-2020) e Fernando Morais (presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná – Faciap e do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná). O último a discursar foi o presidente reeleito da Acicam, Ben-Hur Berbet.

Também foram exibidos vídeos com mensagens do governador Ratinho Júnior e do vice-governador, Darci Piana, destacando a atuação da Acicam e desejando uma profícua gestão à atual diretoria. O cerimonial incluiu ainda homenagem ao ex-presidente da Acicam, Alcir Rodrigues e esposa.

POSSE

A atual diretoria da Acicam foi empossada pelo presidente da Faciap, Fernando Moraes, com a colocação de botom na lapela do presidente Ben-Hur Berbet. Na continuidade foi realizada a foto oficial com todos os integrantes da nova diretoria e o brinde a gestão 2022-2024.

Em seu discurso de posse, Ben-Hur Berbet agradeceu a presença de todos e as entidades parceiras da Acicam, bem com os seus cerca de 1.200 associados. Ressaltou também que a entidade mourãoense está entre as 10 maiores associações comerciais do Paraná. “A Acicam é orgulho para Campo Mourão e para todo o Sistema Faciap”, frisou.

PRESENÇAS

Entre as autoridades e lideranças que também participaram da 1ª Noite Empresarial Acicam, o presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná – Cacercopar, Anderson Francaro; o presidente da Associação Comercial de Marília (SP), Adriano Martins; o prefeito de Peabiru, Júlio Frare; o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Mourão, Jadir Soares – “Pepita”; os juízes Edson Jacobussi Rueda Junior e Rui Cruz (aposentado), além de dirigentes de associações comerciais de toda a região e representantes de entidades parceiras da Acicam.

A programação incluiu ainda jantar e baile com a Banda Metrópole, além de show com Elvis Preley Cover.