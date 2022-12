Natal de Campo Mourão tem “Quintal do Noel” na praça

A população terá mais uma atração natalina na praça da Catedral de São José na próxima semana. De segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas, serão realizadas atividades no espaço denominado de “Quintal do Noel”, que é uma das novidades do projeto “Atividades Culturais – Campo Mourão – Cidade Natal/2022”.

O Papai Noel permanecerá no local para atender e tirar fotos com as crianças. Artistas performáticos da Associação Sou Arte (ASA) também estarão interagindo com os espectadores no espaço que faz parte da ambientação da praça central da cidade para o desenvolvimento do projeto cultural.

A programação da próxima semana também inclui a realização da tradicional Mostra Cultural, que será aberta na segunda-feira (dia 19) e se estenderá até sexta-feira (dia 23), com shows musicais de estilos diferentes e apresentações de dança. Serão de duas a três atrações por noite, com apresentações sempre no palco montado na praça da Catedral de São José, a partir das 20 horas.

Uma vez mais realizado através da Lei de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura”, o projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal” é executado pela Associação Sou Arte. Estes são os patrocinadores da edição 2022: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Colacril, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão.

Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).