Nascido em C. Mourão, Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável será na Espanha

O 16º Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável, que teve início em 2006, em Campo Mourão, será realizado este ano na cidade de Navarra, Espanha, entre 21 e 24 de setembro. O evento será na Catedral de Pamplona.

No próximo dia 20 de maio, as 15h45, será realizada a apresentação do evento na FITUR – Feira Internacional do Turismo -, no Pavilhão destinado ao Turismo de Navarra, feira realizada naCidade de Madri na Espanha.

“Pela Primeira vez, o evento nascido em Campo Mourão viaja para terras europeias, especificamente na Catedral de Pamplona, em Navarra, na Espanha”, disse Samuel Kozelinski, um dos organizadores do evento. No ano de 2020, devido à pandemia global causada pela COVID 19, as atividades programadas foram todas suspensas.