Nasa Space Apps Campo Mourão com pré-inscrições abertas

A maior maratona para desenvolvimento de soluções para problemas do planeta, NASA International Space Apps Challenge 2022, está com as pré-inscrições abertas em Campo Mourão. O município recebe de forma presencial e se junta a cidades como Barcelona, Nova Iorque, Estocolmo, Sidney, Melbourne, Boston e simultaneamente com outras cidades em mais de 160 países.

Podem participar artistas, professores, estudantes, pesquisadores, intelectuais, programadores, designers e a mais diversa gama de profissionais. O intuito é apresentar soluções inovadoras, uso da criatividade e uso colaborativo de dados para criar soluções de impacto, testando hipóteses para problemas que afetam a humanidade.

INSCRIÇÕES

As pré-inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://cutt.ly/0CiRT2x . O evento será realizado nos dias 1 e 2 de outubro de forma presencial, a partir das 8h30, no IDEA5 (anexo à Casa do Empreendedor) – Rua São Paulo, 1787. A realização é da Idea5, com apoio da Appmoove.

DESTAQUE NACIONAL

Na edição do ano passado, Campo Mourão ficou entre as 5 cidades do Brasil em número de projetos validados pelo evento. Foram 11 projetos, colocando Campo Mourão atrás apenas de Salvador (39), Campinas (21), Rio de Janeiro (15) e Juiz de Fora (12). No total foram 36 cidades no país que receberam o evento.

Além deste resultado, Campo Mourão também ficou em segundo lugar no Estado do Paraná em número de inscritos no evento, com 101 inscritos e 16 equipes formadas. Outro importante diferencial do evento foi que contou com uma das únicas bancas de avaliação 100% femininas do país, com avaliadoras das universidades e dos habitats de inovação do município.