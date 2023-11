Mutirão “Lixo Zero” terá dois pontos de recebimento neste sábado

A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal de Campo Mourão (SEMA) realiza, no próximo sábado, dia 11, das 8h às 15h, mais uma ação da campanha “Campo Mourão Lixo Zero”, voltado ao recebimento de resíduos volumosos, eletrônicos e óleo de cozinha usado.

Os pontos de recebimento serão a sede da SEMA (ao lado da Ciretran) e o Ginásio de Esportes do Lar Paraná.

A novidade desta edição é o recebimento também de doações de roupas e brinquedos, uma ação em parceria com a Secretaria de Assuntos da Comunidade e Sesc. O mutirão visa conscientizar a população sobre a importância do descarte adequado e da preservação do meio ambiente.

Durante a campanha, a população poderá se desfazer de objetos volumosos, como móveis, restos de madeira, sofás e colchões. Além disso, será possível fazer o descarte responsável de resíduos eletrônicos, incluindo eletroeletrônicos em geral, pilhas, baterias, aparelhos eletrodomésticos, componentes de computadores, monitores, televisores e produtos magnetizados. A coleta de óleo de cozinha usado também estará disponível nos locais de recolhimento.

“Ao descartar corretamente esses materiais, a população contribui para a redução do impacto ambiental e para a promoção de uma cidade mais limpa e sustentável”, pondera o secretário de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, Franco Freire Sanches, ao lembrar que o descarte incorreto de resíduos nas vias públicas é crime ambiental, punido com multa e até processo criminal.

ENDEREÇO PARA A ENTREGA

SEMA – Rua Hamilton Tavela Borges, nº 159, ao lado da Ciretran

GINÁSIO DE ESPORTES DO LAR PARANÁ – Avenida John Kennedy, nº 1497.