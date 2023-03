Museu Municipal recebe prato de porcelana de 1910 da família Walter

Um prato de porcelana que Josefina Condas levou quando casou-se com Guilherme de Paula Xavier , em 1910, na cidade de Castro, passou a fazer parte do acervo histórico do Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira” em Campo Mourão. A peça foi entregue na manhã deste domingo (26) pelos irmãos Sílvio e Silvaney, das famílias Walter e Paula Xavier, ao diretor do Museu, Jair Elias dos Santos Júnior.

Os dois irmãos disseram que a doação é uma forma de participar das comemorações dos 45 anos do Museu. Eles relatam que a bisavó Josephina, quando casou-se com apenas 19 anos, levou dois pratos da família de seus pais. Um deles foi quebrado acidentalmente por uma das filhas, quando criança. O outro permaneceu ao tempo e posteriormente passou a ser guardado como lembrança pela filha Alcídia de Paula Walter, até o seu falecimento em 1992.

A partir de então o prato relíquia passou a ser cuidado pela nora dela, Silvanira Sauer Walter, mãe dos irmãos que fizeram a doação. “Minha mãe manteve o prato rigorosamente protegido também até o seu falecimento em 2014. Desde então ficou aos meus cuidados e hoje estamos deixando aos cuidados do museu”, relatou Silvio Walter. Além dos dois irmãos, também participou da entrega Robson Xavier Scarpin.

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira é localizado em prédio histórico no cento da cidade, na esquina da Avenida Capitão Indio Bandeira com a Rua Francisco Albuquerque. É mantido pelo município, através da Fundação Cultural.