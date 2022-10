Museu Municipal recebe partitura original do hino de Campo Mourão

Perto de comemorar seus 75 anos de emancipação, Campo Mourão recebeu um presente. Walkyria Gaertner Boz, autora da música do hino de Campo Mourão fez a doação da partitura original da canção para a Fundação Cultural. Junto com a partitura, a autora doou também a partitura de outra música que fez para homenagear Campo Mourão em 2006, com o nome “Vamos! Avante!”

As partituras agora compõem o acervo documental do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira. Para Roberto Cardoso, a doação representa um grande presente para o município. “É gratificante receber esses originais, um hino que é cantado por gerações de mourãoenses, que demonstram o seu amor pela nossa cidade”.

O historiador Jair Elias, coordenador do Museu Municipal, que viabilizou a doação, comemora a nova conquista do Museu Municipal. “Dona Walkyria demonstra nesse ato singelo seu amor por Campo Mourão e valoriza a história que ajudou a construir. O hino é um dos patrimônios da nossa gente”.

Junto com as partituras, Walkyria Gaertner Boz enviou uma carta relatando o histórico do hino e da sua alegria em compartilhar esses documentos.