Museu Municipal recebe doação de acervo com recordações de falecidos

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira recebeu, na terça-feira (31), um acervo histórico com mais de 700 recordações de pessoas falecidas. A coletânea de materiais impressos foi entregue por Silvio César Walter, descendente de famílias pioneiras, ao coordenador do Museu Municipal, Jair Elias dos Santos Júnior.

Trata-se de um registro detalhado de indivíduos que viveram em Campo Mourão, acompanhado de suas respectivas datas de nascimento e falecimento.

O material inclui nomes importantes da história da cidade, como o ex-prefeito Horácio Amaral e os pioneiros Belin Carolo, Ignácio Trombini, José Deitos, Dr. Carlos Boenig, Prof. Egydio Martello, Padre Pedro Poletto, Alfeu de Paula Xavier, Laura de Paula Xavier, João Batista Perdoncini, Alcídia de Paula Walter e Fioravante João Ferri, o primeiro presidente da Coamo.

“Me sinto com o dever cumprido, pois resgatei lembranças históricas que poderiam ser perdidas com o tempo. A história de muitas pessoas está sendo revivida agora, com o registro delas no Museu Municipal”, enfatiza Silvio Cézar Walter.

O registro mais antigo é de um membro da família Paula Xavier da década de 1930, enquanto o mais recente é do bancário Marciélio Flores Custódio, que perdeu a vida na virada no ano.