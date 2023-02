Museu Municipal recebe acervo do falecido deputado Darcy Deitos

O Centro de Documentação Histórica do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, da Fundação Cultural de Campo Mourão, ganhou um reforço no acervo documental. Trata-se da documentação do ex-deputado federal constituinte Darcy Deitos, falecido em 2013.

O acervo é composto por documentos da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, que teve a participação de Darcy Deitos. Com mais de mil documentos, o acervo registra os pronunciamentos, emendas à constituição, recortes de jornais, encadernações e fotografias que registram essa fase importante da história do Brasil.

Além do acervo da Assembleia Nacional Constituinte, foram incorporados documentos e fotografias dos mandatos de deputado federal (1987/91) e estadual (1978/82). Também foram doados livros da biblioteca particular de Deitos. A doação foi uma iniciativa dos filhos de Darcy (Maximiliano, Alexandre e Patrícia) e das suas irmãs Beatriz e Ruth Deitos.

A organização da documentação dos mandatos legislativos de Deitos e dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 é o resultado de um esforço da Fundação Cultural e do Museu Municipal em manter a história desse momento importante da política brasileira para as futuras gerações.

O acervo do Centro de Documentação da História de Campo Mourão é formado por mais de cinco mil registros textuais, fotográficos, sonoros e filmográficos. Está disponível para consulta e pesquisa pública fisicamente na sede do Museu.