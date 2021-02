Município vistoria situação do terminal rodoviário, prestes a encerrar concessão

Uma comissão do município realizou, na manhã desta quarta-feira (03), uma vistoria prévia no Terminal Rodoviário de Campo Mourão, cuja concessão encerra-se no mês de julho. O objetivo da comissão é averiguar a situação do imóvel, que será devolvido à gestão do município, que assumirá o serviço a partir do segundo semestre.

“Em princípio o que se verifica aqui é uma situação de completo abandono e falta de manutenção básica na estrutura da rodoviária”, observou o servidor Alexandre Galland, que faz parte da comissão. Segundo ele, um documento com fotos da situação do imóvel será montado para análise técnica. Um levantamento das condições da estrutura do terminal também foi realizado pelo campus da UTFPR.

A falta de manutenção da estrutura, que fica às margens da Perimetral Tancredo Neves, é verificada em todos os ambientes. Além do prédio deteriorado, a comissão verificou problemas na parte elétrica, hidráulica, banheiros lacrados, falta de limpeza, depósitos inadequados de lixo, guichês danificados e até cobertos com lona, improvisos no sistema de som e na sustentação de uma cobertura, entre outros.

O contrato com a empresa, que tem sede em Foz do Iguaçu, começou em julho de 2001 com duração de 20 anos. “O diálogo com a empresa sobre a manutenção sempre foi difícil e ficou ainda mais em razão da pandemia e por conta da proximidade do encerramento do contrato”, completou Galland.