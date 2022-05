Município repassa R$ 671,5 mil para entidades assistenciais

A administração municipal de Campo Mourão fez o repasse de R$ 671,5 mil a seis entidades que prestam serviços assistenciais. Foram contempladas a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (R$ 111.054,00); Casa Lar Infantil Miriã (R$ 122.244,00); Casa de Acolhimento A Mão Cooperadora (R$ 76.392,00); Centro de Educação Santa Rita – CEDUS (R$ 74.154,00) e Lar dos Idosos São Joaquim Sant´Ana (R$ 193.475,92) e Casa de Passagem São Bento José Labre (R$ 94.242,00)

O repasse é feito anualmente por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. “Sabemos que o custo das entidades é muito alto e o trabalho que desempenham é primordial. O município é um parceiro desse serviço e tem feito sua parte, conforme as condições de arrecadação”, explica a secretária Márcia Calderan.

A coordenadora do CEDUS, Elza Hanel, também agradeceu e enalteceu o apoio. “A administração municipal e as entidades têm o mesmo objetivo, por isso essa parceria de tantos anos é muito importante. Sem esses recursos não teríamos condições de atender os 101 adolescentes na formação para o mundo do trabalho e encaminhamentos”, enfatizou.

Além dos convênios com o município, as entidades que se encaixam nos projetos também são contempladas com convênios do governo federal, estadual, bem como repasses destinados por contribuintes através da Campanha do Imposto de Renda.