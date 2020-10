Município recebe 300 cestas básicas do governo do Estado

Mais 300 cestas básicas foram enviadas pela Coordenação da Defesa Civil do governo do Estado para a Secretaria Municipal de Ação Social. O pedido foi feito pela Defesa Civil municipal como parte do enfrentamento a pandemia de Coronavírus. “A Defesa Civil trabalha para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Encaminhamos solicitações à Defesa Civil Estadual e Federal e fomos habilitados a receber essas cestas a título de ajuda humanitária”, explicou o chefe da Defesa Civil municipal, Ireno dos Reis Pereira.

Segundo ele, as cestas contêm itens básicos de alimentos não perecíveis e serão distribuídas pelos CRAS da Secretaria de Ação Social, onde estão cadastradas as famílias necessitadas. No mês de maio o município já recebeu 1.000 cestas. “Após a distribuição temos que enviar um relatório para a Defesa Civil estadual”, explica Ireno, ao agradecer a coordenação estadual da Defesa Civil.

Segundo a assessoria de comunicação do governo do Estado, a doação das cestas faz parte do projeto humanitário da Defesa Civil. A operacionalização e a gestão de distribuição seguem critérios estatísticos e indicadores de áreas e famílias em situação de vulnerabilidade prioritárias.