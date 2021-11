Município informa sobre licitação do transporte coletivo a vereadores

O andamento e alguns dados do processo licitatório do transporte coletivo urbano de Campo Mourão foi o tema de uma reunião entre os vereadores, Diretran e Departamento de Suprimentos do municipío. A licitação está marcada para o próximo dia 25 de novembro.

“Foram feitos alguns ajustes no edital para ver se desta vez conseguimos realizar essa licitação, que já foi agendada e suspensa várias vezes. O termo de referência já está pronto, publicado e aguardamos que as empresas do ramo participem”, salienta o diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka.

Na reunião ele também explicou aos vereadores sobre o valor máximo da tarifa estipulada no edital: R$ 6,87. “Esse é o valor de referência para as empresas apresentarem as propostas. A esperança é que reduza”, frisa o diretor. Ele esclareceu que o baixo número de usuários do transporte coletivo eleva os custos para as empresas. “O número de veículos e linhas são os mesmos e a manutenção aumentou muito com a elevação de preços de combustíveis, peças, etc”, justificou.

Conforme o edital, o prazo da concessão do serviço é de 20 anos. No processo licitatório está contemplado todo o atendimento do serviço de transporte no município, como itinerário, frota de veículos, integração das linhas para embarque e desembarque, previsão de isenções de tarifas, fiscalização, entre outros pontos.

“É um processo bastante complexo, que exigiu aprovação de lei na Câmara, estudos técnicos da Secretaria de Planejamento, análise do Conselho Municipal de Transportes e durante o trâmite teve vários recursos de empresas que geraram suspensões. Mas tudo está sendo feito dentro da transparência e legalidade”, explica o chefe do Departamento de Suprimentos, Sérgio Portela.