Município envia proposta de reposição salarial ao Sindicato dos Servidores

A administração municipal encaminhou ofício ao Sindicato dos Servidores Municipais com proposta de reposição salarial de 2 por cento, contados a partir de 1º de julho, a ser pago em 31 de agosto. O percentual foi discutido em reunião realizada na semana passada entre o prefeito Tauillo Tezelli e a presidente do Sindicato, Angela Cristina Ferreira.

A reunião foi realizada na sede do Sindiscam, com a participação do coordenador geral, Carlos Alberto Facco, o secretário municipal de Fazenda e Administração, Aldecir Roberto da Silva e representantes da diretoria do sindicato.

No ofício o município reconhece a necessidade de reposição inflacionária nos vencimentos dos servidores, porém, diante da situação financeira impactada especialmente pela pandemia de Covid-19, o índice apresentado foi o possível para o momento. A administração municipal também propõe nova reunião no dia 17 de setembro para reavaliação do cenário econômico e financeiro para eventuais decisões.

Ainda na reunião os líderes sindicais foram informados sobre a instituição de uma comissão para reformulação dos Planos de Cargos e Carreira do Poder Executivo e das fundações e autarquias. No documento o município explica que mesmo com o incremento das receitas próprias registrado no primeiro quadrimestre, não há previsão de repasses do governo federal para enfrentamento da pandemia.