Município abre inscrições para contratação de profissionais em PSS

A Prefeitura de Campo Mourão publicou nesta quarta-feira (16), no órgão oficial eletrônico, o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Auxiliar de Enfermagem, Engenheiro Ambiental, Fisioterapeuta, Médico-ESF, Monitor Social, Orientador Social, Psicólogo e Vigia.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet a partir desta sexta-feira (18 de junho) até dia 1º de julho, por meio do endereço eletrônico: https://g-ale.net/pss/. A remuneração, número de vagas, jornada de trabalho semanal, benefícios e demais detalhes constam no edital de abertura.

Os profissionais serão contratados para atender a necessidade excepcional de interesse público nas áreas de saúde, assistência social e fiscalização, em razão do aumento de serviços prestados à população decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Os contratos serão firmados por tempo determinado, pelo prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, pelo prazo máximo de até dois anos.

Mais informações no edital publicado no dia 16 de junho (edição nº. 2673 – extraordinário), disponível em https://campomourao.atende.net/?pg=diariooficial.