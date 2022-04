Multado proprietário de imóvel infestado de larvas do mosquito da dengue

O proprietário de um imóvel residencial onde funciona nos fundos uma oficina de reparos industriais foi autuado e multado nesta terça-feira (5), pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. No local foram encontrados recipientes com água parada infestados de larvas do mosquito Aedes aegypti.

“Recebemos a denúncia e quando chegamos encontramos muitas larvas e quando mexemos saiu uma nuvem de mosquito da dengue. Um descaso total”, observou a coordenadora de campo das equipes de endemias, Marinalva Ferreira da Luz. Segundo ela, uma pessoa que trabalha no local está com dengue.

Ela ressalta que em vários locais da cidade há casos semelhantes. “Você vê que são pessoas informadas, que não estão tomando as providências e ainda ficam bravas quando chega a Vigilância Sanitária”, acrescenta a coordenadora. Campo Mourão já está com 200 casos de dengue, vários suspeitos e o risco de uma epidemia é cada vez maior.