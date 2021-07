Mulher dependente de drogas incendeia a própria casa

Uma mulher de 37 anos, que seria dependente de álcool e drogas, incendiou a própria casa de madeira, em um surto psicótico, na noite dessa sexta-feira (2), em Campo Mourão.

O fato ocorreu por volta das 21h20, na Rua Valparaíso, quase esquina com a Rua das Palmeiras, na região do Lar Paraná. Ela mora em uma casa, nos fundos do terreno, com um filho de 16 anos; na frente reside a sua mãe, em uma residência de alvenaria.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a casa já estava totalmente queimada. A mãe dela passou mal e foi atendida pelo Samu. Familiares pedem ajuda para que a mulher seja internada em uma clinica para dependentes químicos.

O Corpo de Bombeiros impediu que o fogo se alastrasse e atingisse outros imóveis, inclusive alguns materiais recicláveis que estavam no quintal, o que poderia aumentar a proporção do incêndio.