Motorista morre em colisão frontal com caminhão, na PR-323, em Cianorte

O motorista de um GM/Corsa, identificado pelas iniciais A.G.F., 39 anos, morreu vítima de um acidente automobilístico ocorrido na manhã desta terça-feira, 11, na rodovia PR-323, entre Cianorte e Tapejara.

O veiculo acabou batendo frontalmente com um caminhão trator Volvo semirreboques que trafegava em sentido contrário, dirigido por um idoso de 72 anos. O motorista do Corsa morreu no local do impacto.

Já o motorista do caminhão foi socorrido pelo Samu e encaminhado a um hospital de Cianorte. A carga de soja que era transportada pelo caminhão espalhou-se sobre a pista.

O Corpo de Bombeiros de Cianorte e a Polícia Criminal estiveram no local para os devidos procedimentos e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IM) de Campo Mourão. As causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia.