Moto adulterada é apreendida com dois jovens, no centro de C. Mourão

Um rapaz de 19 anos acompanhado de um adolescente de 16, foram encaminhados pela Polícia Militar para a delegacia após serem abordados com uma motocicleta adulterada. A ocorrência foi registrada por volta das 3h da madrugada de hoje, na avenida João Bento.

Ao receberem voz de abordagem os dois abandonaram a motocicleta e tentaram fuga a pé, porém foram alcançados. Ambos já são conhecidos pela prática de furtos.

A motocicleta Suzuki Yes 125cc, apresentava as numerações de identificação suprimidas e estava com placa de outra moto. Os dois suspeitos e o veículo foram encaminhados para a 16ª SDP para as devidas providências.