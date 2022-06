Morre Shigueru Matsumi, pioneiro e primeiro professor de judô, em CM

Morreu na manhã desta quinta-feira, 30, o pioneiro mourãoense Shigueru Matsumi, aos 88 anos. Reconhecido pela sua dedicação na formação de judocas e cidadãos, ele foi o primeiro professor de judô de Campo Mourão.

Matsumi faleceu no Hospital São Marcos, em Maringá, após sofrer uma parada cardíaca. Nascido no Japão, ele veio para o Brasil ainda bebê na companhia dos pais.

A chegada em Campo Mourão foi em 1968 e, no mesmo ano, iniciou suas aulas de judô na cidade. Por três vezes sua academia conquistou o título de campeã do Paraná.

Ele ainda atuou como técnico e chefe da região, diretor de graduação da Faixa Preta e Conselheiro da Federação Paranaense de Judô. No ano de 1998 aposentou-se com a faixa Vermelha-Branca 6° Dan. A família informou que não haverá velório e o corpo será sepultado a partir das 16h30, no Cemitério São Judas Tadeu.

