Morre professora de psicologia da Unespar

Morreu na Central Hospitalar de Campo Mourão na noite desta quinta-feira, a professora mestre em Psicologia, Zilda Ferreira Leandro, 59 anos.

Ela estava internada há pouco mais de 20 dias, com complicações hepáticas e infecção urinária. Zilda compunha o quadro de docentes da Unespar. Ela deixa quatro filhos. O velório acontece desde as 23h de ontem na capela do Prever.

O velório segue até ás 13h de hoje e depois o corpo será levado para Maringá para ser cremado.