Morre o professor Jair Lençone

Morreu nesta quarta-feira, em decorrência de câncer, o professor aposentado de educação física, Jair Fábio Lençone, 67 anos.. Natural de Santo Anastácio (SP), residia desde 1975 em Campo Mourão.

Inicialmente, trabalhava na madeireira da família e, posteriormente, como professor de educação física, prestando serviços no Clube Social e Recreativo 10 de Outubro. Também trabalhou por muitos anos na Paraná Esporte, e treinou equipes de futebol do município em competições oficiais do estado.

A morte de Lençone foi bastante sentida pelos inúmeros amigos que fez na cidade. Nas redes sociais, desportivas, amigos e profissionais da imprensa esportiva lamentaram o seu falecimento.

Lençone, que era torcedor fanático do Palmeiras, deixa esposa e duas filhas. O corpo será velado das 13 às 16 horas, na capela do Prever. O sepultamento será na sequência, no Cemitério São Judas Tadeu.