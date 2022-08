Morre o empresário Estefano Boiko, fundador do Expresso Nordeste

Morreu na noite dessa terça-feira, 23, em Campo Mourão, o empresário Estefano Boiko, aos 77 anos. Ele foi um dos proprietários do Expresso Nordeste, uma das principais empresas de transporte coletivo do município.

Estefano era filho do fundador da empresa, Vassílio Boiko, e lutava contra um câncer na medula, há quatro anos. O empresário chegou a Campo Mourão ainda criança, em 1958, acompanhado dos pais e irmãos.

A filha Dulcinéia Boiko, conta que o avô, Vassílio, fundou a Expresso Nordeste e os filhos deram continuidade ao legado. “Meu pai fez uma grande história em Campo Mourão, ao lado dos irmãos, Zeca, Germano e Teófilo. Trabalharam muito na Expresso Nordeste e, há 22 anos, dividiram a empresa. Meu pai e o tio Zeca ficaram com a Brasil Sul, que depois agregou a Viação Garcia formando o Grupo GBS. Os outros irmãos ficaram com a Nordeste”, conta Dulcinéia.

Além de empresário no ramo de transporte, era produtor rural. Estefano deixa a esposa Sonia e quatro filhos: Dulcinéia, Judicéia, Estefano Jr. e Rafael, além de oito netos e três bisnetos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento será às 16h30, no cemitério São Judas Tadeu.