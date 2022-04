Morre ex-vereador mourãoense, João Alves; enterro será às 17h

Morreu nesta segunda-feira, por problemas de saúde, aos 77 anos, o ex-vereador de Campo Mourão, João Alves. Foram três mandatos seguidos em Campo Mourão, pelo PMDB, sendo eleito nas eleições de 1988, 1992 e em 1996.

Alves ainda exerceu por três vezes o cargo de vice-presidente do legislativo. Ele também presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Mourão. O velório acontece no Prever e o enterro será nesta terça-feira, às 17h, no Cemitério Municipal São Judas Tadeu.

O presidente da Câmara de Campo Mourão, Jadir Soares (Pepita), manifestou sua solidariedade e sentimento de pesar aos familiares e amigos do ex-vereador. O prefeito Tauillo Tezelli decretou luto oficial de três dias no município.