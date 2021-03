Morre de covid-19, o arcebispo Dom Mauro, que foi bispo em CM

Morreu no final da tarde desta quinta-feira, por complicações da Covid-19, o Arcebispo de Cascavel, dom Mauro Aparecido dos Santos. Dom Mauro foi bispo de Campo Mourão em sucessão a dom Virgílio de Pauli, no final dos anos 90..

De acordo com as informações, o religioso foi internado no dia 16 de fevereiro, após ser diagnosticado com a Covid-19. Dois dias depois, foi transferido da Ala Covid para a Ala UTI e durante a madrugada foi intubado.

A partir dai, ao quadro clínico sobre a recuperação do Arcebispo foi divulgado diariamente, com poucos sinais e melhora. Na terça-feira a equipe médica informou que o religioso havia piorado.

Hoje, no entanto, ele acabou não resistindo e falecendo em hospital particular de Cascavel. De acordo com o site catve.com, dom Mauro foi arcebispo Metropolitano de Cascavel desde 31 de outubro de 2007, após deixar a diocese de Campo Mourão.

Dom Mauro Aparecido dos Santos, residiu em Jacarezinho/PR no período de 28 de fevereiro 1958 até 31 de agosto de 1998. Foi ordenado Presbítero na Catedral de Jacarezinho no dia 13 de maio de 1984 por Dom Conrado Walter e depois ordenado bispo na Catedral de Jacarezinho, no dia 14 agosto de 1998.

Confira as atividades exercidas por Dom Mauro

– Dom Mauro foi Professor no Seminário Menor São José de Jacarezinho de 14 de maio de 1984 a 31 de julho de 1998;

– Vigário Paroquial da Paróquia São João Batista em Arapoti de 14 de maio de 1984 a 3 de janeiro de 1985;

– Assessor Espiritual da Comunidade de Assistência aos Dependentes de Drogas e álcool de 13 de maio de 1984 a 31 de julho de 1998;

– Vice Reitor do Seminário de Filosofia e Teologia da Diocese de Jacarezinho de 4 de janeiro de l985 a 1 de fevereiro de 1988;

– Vigário Paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo em Jacarezinho de 23 de janeiro de 1985 a 7 de março de 1986;

– Primeiro Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Jacarezinho de 8 de março 1986 a 10 de janeiro 1992;

– Professor no Seminário de Filosofia e Teologia de Jacarezinho de 1 de março de 1987 a 30 de junho 1998;

– Reitor do Seminário de Filosofia e Teologia de Jacarezinho de 2 de fevereiro de 1988 a 10 de janeiro de 1992;

– Assessor Espiritual Diocesano do Movimento do Cursilho de Cristandade de 2 de fevereiro de 1988 a 31 de dezembro de 1992;

– Chanceler da Cúria Diocesana de Jacarezinho de 18 de setembro de 1991 a 2 de fevereiro de 1995;

– Membro do Colégio dos Consultores da Diocese de Jacarezinho de 2 janeiro de 1992 a 31 de julho de 1998;

– Pároco da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus em Bandeirantes de 11 janeiro de 1992 a 31 de janeiro de 1997;

– Vigário Geral da Diocese de Jacarezinho de 3 de fevereiro de 1995 a 31 de julho de 1998;

– Pároco da Catedral de Jacarezinho de 2 de fevereiro de 1997 a 31 de julho de 1998;

– Bispo Coadjutor de Campo Mourão de 14 de agosto de 1998 a 20 de fevereiro de 1999;

– Bispo Diocesano de Campo Mourão de 21 de fevereiro de 1999 a 30 de outubro de 2007;

– Bispo Administrador “Sede Vacante” da Diocese de Umuarama de 9 de maio de 2002 a 13 de dezembro 2002;

– Bispo Administrador Diocesano de Campo Mourão de 31 outubro de 2007 a 24 de janeiro de 2008;

– Arcebispo Metropolitano de Cascavel desde 31 de outubro de 2007 até 2021;

– Vice Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Sul 2 de março de 2012 a 19 de julho de 2014;

– Membro do Conselho Permanente da CNBB-Brasília de fevereiro de 2012 até 2021;

– Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Sul 2 de 20 de julho de 2014 até 2021.

Honrarias recebidas por Dom Mauro Aparecido dos Santos

– Amigo do Segundo Batalhão da Polícia Militar do Paraná-Jacarezinho: 14-08-1998;

– Sócio Benemérito da Santa Casa de Misericórdia de Goioerê – PR: 03-12-2006;

– ACAMDOZE-Associação das Câmaras Municipais da Microrregião 12 do PR: 17-12-2007;

– COMCAM-Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão: 25-11-2009;

– Diploma de Amigo do 33° Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército Brasileiro: 23-10-2013;

– Diploma de Amigo da 15ᵃ Brigada de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro: 11-11-2013.

Informações: catve.com