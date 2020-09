Morre César Lima, empresário do restaurante Dom Portuga

Morreu na noite dessa quarta-feira, em um hospital de Curitiba, por complicações hepáticas, após contrair o coronavírus, o empresário Cesar Alex Alvarenga de Lima, 51 anos, do restaurante Dom Portuga, de Campo Mourão.

Foram 104 dias de internamento, mas na noite de ontem o empresário acabou não resistindo. Após ser testado positivo para o novo coronavírus, o empresário foi internado no Hospital Santa Casa de Campo Mourão, onde se recuperou da infecção.

No entanto, ele voltou a apresentar deficiência no funcionamento do fígado em decorrência do vírus e foi levado para tratamento em Curitiba.

O corpo será velado durante quatro horas, em Campo Largo, onde também cremado às 17 horas.